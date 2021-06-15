ولاية أميركية ترفع معظم قيود 'كوفيد-19'

وقال كومو في تغريدة عبر "تويتر": "اليوم حققت ولاية نيويورك هدفها المتمثل في تطعيم 70% وهذا يعني أنه يمكننا العودة إلى الحياة كما نعرفها".

وفي العام الماضي، أصبحت نيويورك بؤرة فيروس كورونا في البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 53000 حالة وفاة وأكثر من مليوني إصابة، ومنذ ذلك الحين نجحت الولاية في خفض معدل الإصابات وتطعيم السكان.