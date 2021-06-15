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العراق يخسر أمام إيران ويضمن التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-15 | 20:21

العراق يخسر أمام إيران ويضمن التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات

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ضمن المنتخب العراقي بكرة القدم، الثلاثاء، التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم برغم خسارته أمام إيران بهدف نظيف.
وسجل اللاعب سردار ازمون هدف إيران الوحيد في الدقيقة 35 من المباراة.

بهذه النتيجة، تأهل إيران إلى التصفيات الحاسمة متصدرا المجموعة الثالثة، فيما تأهل العراق ضمن أفضل الثواني بـ11 نقطة، في ظل شطب نتائج كمبوديا (الأخير)، حسب لوائح الاتحاد الآسيوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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