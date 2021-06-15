العراق يخسر أمام إيران ويضمن التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات

وسجل اللاعب سردار ازمون هدف إيران الوحيد في الدقيقة 35 من المباراة.

بهذه النتيجة، تأهل إيران إلى التصفيات الحاسمة متصدرا المجموعة الثالثة، فيما تأهل العراق ضمن أفضل الثواني بـ11 نقطة، في ظل شطب نتائج كمبوديا (الأخير)، حسب لوائح الاتحاد الآسيوي.