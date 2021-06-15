انت الان تتابع خبر العراق يخسر أمام إيران ويضمن التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-15 | 20:21
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ضمن المنتخب العراقي بكرة القدم، الثلاثاء، التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم برغم خسارته أمام إيران بهدف نظيف.
وسجل اللاعب سردار ازمون هدف إيران الوحيد في الدقيقة 35 من المباراة.
بهذه النتيجة، تأهل إيران إلى التصفيات الحاسمة متصدرا المجموعة الثالثة، فيما تأهل العراق ضمن أفضل الثواني بـ11 نقطة، في ظل شطب نتائج كمبوديا (الأخير)، حسب لوائح الاتحاد الآسيوي.
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