مرشح للرئاسة الإيرانية يهاجم 'المتشددين' ويتعهد بتطبيع العلاقات مع السعودية

وأردف همتي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، وتابعتها الخليج 365، اليوم الثلاثاء، "إذا أصبحت رئيسا سأقدم على تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية، حيث نأسف لانقطاع العلاقات بعد تعدي المتشددين في إيران بشكل اعتباطي (تعسفي) على سفارتهم".وشدد على أن هناك حاجة ملحة لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، قائلا "العلاقات بيننا كعضوين مهمين في منظمة "أوبك" مهمة جداً.. وهناك مسألة أخرى أيضاً وهي فريضة الحج والتي تعتبر وظيفة دينية ويطالب بها شعبنا العزيز في إيران، هناك ضرورة كبيرة تطبيع العلاقات بين البلدين أكثر من ذي قبل".

وستجري الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل، كما ستجري انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة.

