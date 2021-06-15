معالجة نحو 20 عبوة ناسفة في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، عن معالجة (16) عبوة ناسفة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات تفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الدولاب التابعة الى ناحية البغدادي وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى المكان المقصود".



وأضافت، أنه "عند الوصول والبحث تم العثور على (١٦) عبوة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

