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والدة رونالدو تحدد موعد اعتزاله كرة القدم

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-15 | 18:06

والدة رونالدو تحدد موعد اعتزاله كرة القدم

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صرحت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي ، حول مستقبل نجلها، وموعد اعتزاله كرة القدم.
وقالت والدة رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "كريستيانو في حالة جيدة، سيستمر في الملاعب لمدة 3 سنوات أخرى، لقد تحدثت معه، وأرسل لي رسالة، وهنأته على ما حققه طوال الموسم".

وعن توقعاتها لمباراة البرتغالي والمجر اليوم قالت: "سنفوز 2-1، ورونالدو سيسجل هدفًا، أما الهدف الآخر... لا يهم، حتى لو كان هدفًا عكسيًا".

وختمت: "سأذهب للملعب في حالة واحدة فقط، وهي وصول البرتغال للمباراة النهائية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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