انت الان تتابع خبر والدة رونالدو تحدد موعد اعتزاله كرة القدم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-15 | 18:06
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صرحت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو ، حول مستقبل نجلها، وموعد اعتزاله كرة القدم.
وقالت والدة رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "كريستيانو في حالة جيدة، سيستمر في الملاعب لمدة 3 سنوات أخرى، لقد تحدثت معه، وأرسل لي رسالة، وهنأته على ما حققه طوال الموسم".
وعن توقعاتها لمباراة البرتغالي والمجر اليوم قالت: "سنفوز 2-1، ورونالدو سيسجل هدفًا، أما الهدف الآخر... لا يهم، حتى لو كان هدفًا عكسيًا".
وختمت: "سأذهب للملعب في حالة واحدة فقط، وهي وصول البرتغال للمباراة النهائية".
وعن توقعاتها لمباراة البرتغالي والمجر اليوم قالت: "سنفوز 2-1، ورونالدو سيسجل هدفًا، أما الهدف الآخر... لا يهم، حتى لو كان هدفًا عكسيًا".
وختمت: "سأذهب للملعب في حالة واحدة فقط، وهي وصول البرتغال للمباراة النهائية".
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