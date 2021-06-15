مصرف الرافدين يزف بشرى سارة للطلبة والاساتذة والباحثين

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، منح قروض بقيمة خمسة ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاخير، قرر منح قرض يصل الى خمسة ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأضاف البيان أن قرض الـ(5) مليون الميسر يأتي من اجل تغطية كلف البحوث العلمية التي تقدمها تلك الشريحة المهمة في المجتمع والتي تشكل ركيزة أساس من ركائز البناء العلمي".