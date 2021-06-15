بالصور: الغنام يعلن رفع سيطرة جديدة في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الثلاثاء، رفع سيطرة جديدة في المحافظة.

وقال الغنام في بيان ورد لـ الخليج 365، "يستمر الجيش والقوات العاملة بامرته بتقديم كل الدعم للمواطن الانبار الذي قدم الكثير لسنوات".

واضاف، أن "الجهد الهندسي لعمليات الانبار رفع سيطرة مدخل البو خليفة بعد استباب الامن والاستقرار بفضل تعاون المواطنيين مع قواتنا وبفضل تضحيات وجهود رجالنا الابطال".

واشار الغنام الى، ان "نهجنا سيكون هو الاعتماد على الجهد الاستخباراتي لتدعيم الامن والاستقرار بدلا عن العوارض والسيطرات".