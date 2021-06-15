تركيا تسجل 5626 إصابة و74 وفاة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5626، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5336073.ويأتي ذلك بعد أن سجلت تركيا يوم 11 يونيو 6261 إصابة، وفي 12 يونيو 6076 حالة، وفي 13 يونيو 5012.

وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 74 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 48795 شخصا.