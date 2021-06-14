الكشف عن تدهور الحالة الصحية لفنانة مصرية

بغداد - ياسين صفوان - كشف المدير الإداري بمستشفى شفاء المصري، الاثنين، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة "فاطمة كشري" وأسرار تدهور حالتها الصحية.



وأكد إسلام طلال، أن "الفنانة فاطمة كشري حالتها الصحية في تحسن مستمر، وأن سبب تدهور حالتها هو الخضوع لعملية فتق سُري خاطئة، وهو ما ترتب عليه حدوث تراكم البكتيريا على الجرح، ما أدى إلى حدوث التهاب شديد، وتسبب في تدهور حالتها الصحية".



وأشار طلال إلى أن "الفنانة حضرت الي المستشفى منذ 4 أيام، بعد تكفل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصاريف علاجها"، مشيراً الى أنها "تخضع لرعاية طبية شاملة في المستشفي وحالتها في تحسن مستمر ومن المتوقع ان تغادر المستشفى خلال أيام قليلة".