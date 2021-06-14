الكشف عن زي منتخبنا الوطني في مواجهة إيران

يخوضُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، يوم غدٍ الثلاثاء، مباراة أمام نظيره منتخب إيران ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وسيرتدي منتخبنا الوطني الزي الأخضر في مباراة منتخب إيران والتي ستقام على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في مباراة يسعى فيها أسود الرافدين لتكرار الفوز إياباً بعد الفوز ذهاباً بهدفين لواحد.



ويتصدر العراق مجموعته (الثالثة) برصيد 17 نقطة وبعده ايران برصيد 15 نقطة.

