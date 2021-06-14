اعتقال 10 عناصر من 'داعش' في مناطق عدة من العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن اعتقال 10 عناصر من "داعش" في مناطق عدة.

وقال رسول في بيان، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد تنفيذ عدد من الواجبات الناجحة التي إستهدفت مقرات وبقايا عناصر داعـش في مناطق مختلفة من البلاد، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على (١٠) عناصر من بقايا عصابات داعـش".

وأضاف "شجعان الجهاز باشروا بسلسلة من الواجبات بدأها في مُحافظتي كركوك وصلاح الدين، حيث تم إلقاء القبض على عُنصرين من العصابات التكفيرية"، مشيراً الى أن "قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت واجبا نوعيا في صحراء الرطبة غربي مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على (٣) عناصر من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

ولفت رسول الى أنه "على ضوء الاعترافات المستخلصة من العناصر الإرهابية الملقى القبض عليها انطلق ابطالنا نحو عدد من الأهداف في العاصمة بغداد ومُحافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على (٥) إرهابيين".