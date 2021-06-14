برقم سلبي.. حارس مرمى يدخل تارخ اليورو

وارتدت الكرة من القائم الأيمن لترتطم في تشيزني ويحسب الهدف على أنه هدف عكسي ودون باسم حارس بولندا.

وبات تشيزني أول حارس مرمى في تاريخ بطولة اليورو يسجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه لينفرد بالرقم السلبي.

