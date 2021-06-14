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برقم سلبي.. حارس مرمى يدخل تارخ اليورو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-14 | 19:04

برقم سلبي.. حارس مرمى يدخل تارخ اليورو

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دخل الحارس البولندي فوجونيتش تشيزني التاريخ في بطولة اليورو ولكن برقم سلبي حيث سجل هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرمى فريقه بمباراته ضد سلوفاكيا.
وارتدت الكرة من القائم الأيمن لترتطم في تشيزني ويحسب الهدف على أنه هدف عكسي ودون باسم حارس بولندا.

وبات تشيزني أول حارس مرمى في تاريخ بطولة اليورو يسجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه لينفرد بالرقم السلبي.

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MO Nasa

MO Nasa

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