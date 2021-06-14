العراق وتركيا يبحثان حسم مواضيع المياه المشتركة

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بحث هاتفيا مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي فيصل أوروغلو حسم مواضيع المياه المشتركة بين البلدين".

وناقش الجانبان، خلال الاتصال، "منهاج زيارة الوفد العراقي الفني المرتقبة إلى أنقرة".