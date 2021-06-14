انت الان تتابع خبر وزير الدفاع يصدر توجيهين بهدف 'استتباب الأمن' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدر وزير الدفاع، جمعة عناد، اليوم الاثنين، توجيهات للقوات الأمنية بهدف المُحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن.
وقالت الدفاع في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها "ترأس، جلسة مجلس الدفاع الخامسة لعام 2021، والتي ضمت في جدول أعمالها جملة من الأمور الأمنية والإدارية والفنية".
وأكد عناد فيما يتعلق بالجانب الأمني، على "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عصابات داعش الإرهابية، وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب؛ بما يضمن المُحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن وديمومة استتبابه في جميع قواطع العمليات".
وأكد عناد فيما يتعلق بالجانب الأمني، على "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عصابات داعش الإرهابية، وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب؛ بما يضمن المُحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن وديمومة استتبابه في جميع قواطع العمليات".