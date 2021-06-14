بكمين محكم.. القبض على متهمين بمتاجرة الاعضاء البشرية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على اثنين من المتهمين بمتاجرة الاعضاء البشرية في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز الامن الوطني ومفرزة من مكافحة تجارة الاعضاء البشرية ومن خلال كمين محكم، تمكنت من القاء القبض على المطلوبين ( ع، ح ، ع)و(و ، ل ، ح) وفق المادة ٢٤٠ في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".



واضافت انه "حسب قرار قاضي تحقيق محكمة النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية ، تم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

