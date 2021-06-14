بينها أسلاك كهربائية.. الكمارك تحبط محاولة تهريب مواد مخالفة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الاثنين، ضبط (٥) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية، تمكنت من ضبط (٥) شاحنات محملة بمواد متنوعة (أجزاء معمل مستعمل و رول نايلون و شيرة حلويات و أسلاك كهربائية) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".



وأشارت إلى أنه "تم احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

