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البصرة.. القبض على 22 شخصا شاركوا بنزاع عشائري مسلح

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على ٢٢ متهماً بعد اندلاع نزاع عشائري مسلح شمالي محافظة البصرة.
وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد اندلاع نزاع عشائري مسلح في شمالي محافظة البصرة، تمكنت قطعات قيادة عمليات البصرة، من القبض على ٢٢ متهماً".

واشارت الخلية الى، أن "قيادة العمليات احالتهم الى القضاء وتم توقيفهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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