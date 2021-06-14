البصرة.. القبض على 22 شخصا شاركوا بنزاع عشائري مسلح

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد اندلاع نزاع عشائري مسلح في شمالي محافظة البصرة، تمكنت قطعات قيادة عمليات البصرة، من القبض على ٢٢ متهماً".

واشارت الخلية الى، أن "قيادة العمليات احالتهم الى القضاء وتم توقيفهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

