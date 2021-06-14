وزير المالية وسفير فرنسا يبحثان تسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق

وقالت المالية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها "استقبل اليوم، برينو اوبیر سفیر جمهورية فرنسا في العراق والوفد المرافق له، حيث تم التطرق الى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال الاستثمار والدعم المتبادل بين البلدين وتسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق".من جانبه، ابدى السفير الفرنسي "دعم بلاده للعراق وبشتى المجالات لاسيما المجالات المالية والاقتصادية".

وأكد الجانبان، على "أهمية التنسيق المشترك بما يضمن المصالح المشتركة لكلا البلدين".

