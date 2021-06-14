خارجية العراق تؤكد: ماضون بالانفتاح العالمي وإبرام أحسن العلاقات

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، مضي العراق بالانفتاح على العالم وإبرام أحسن العلاقات.

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، اليوم الاثنين، إن "حسين استقبل أمس الأحد، وفداً من تيّار الحكمة الوطنيّ، وجرى في اللقاء استعراض عمل الوزارة، ودورها في فتح علاقات العراق الخارجيَّة، وتوضيح تطوُّرات الأوضاع في العراق، وإبراز مواقفه إزاء القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة".



وأشار الوزير إلى، أنّ "الوزارة ماضية في الانفتاح على العالم، وإبرام أحسن العلاقات، وفتح آفاق تعاون جديدة؛ لتحقيق مصالح العراق، وأنّ أولويّات الوزارة إعادة العراق إلى مكانته التي يستحقها بين أمم العالم".

