بغداد تدعو أبو ظبي الى العمل معا لمُواجهة تحدّيات المنطقة

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""الخليج 365"" من لندن: قال العراق الاحد ان دولة الامارات قدّمت أُنموذجاً دبلوماسياً يُحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب مُؤكّداً على ضرورة العمل المُشترَك وتنسيق الجُهُود في المحافل الدوليّة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حيث قدم له التهنئة لمناسبة إنتخاب دولة الإمارات عضواٍ غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023.

وقال الوزير العراقي لنظيره الاماراتي خلال الاتصال أن "دولة الإمارات إكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها الخارجيّة وقدّمت أُنموذجاً دبلوماسياً يُحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب".. مُؤكّداً على ضرورة "العمل المُشترَك وتنسيق الجُهُود في المحافل الدوليّة" كما نقل عنه بيان صحافي لوزارة الخارجية العراقية تابعته "ايلاف".

كما دعا وزير الخاريجة العراقي نظيره الاماراتي الى "تعزيز العمل المُشترك لمُواجهة التحدّيات الحسّاسة التي تمرّ بما المنطقة".

من جانبه أعرب وزير الخارجيّة الإماراتيّ عبدالله بن زايد عن "تقديره لجمهوريّة العراق لمواقفها الداعمة لدولة الإمارات في جميع المحافل الدولية". و وجّه وزير الخارجيّة الإماراتيّ دعوة رسمية إلى نظيره العراقي لزيارة دولة الإمارات العربيّة في المستقبل القريب ووعد الوزير بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة. والجمعة الماضي فازت الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وذلك لفترة تمتد لمدة عامين وتبدأ من كانون الثاني يناير عام 2022.

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن "انتخاب دولة الإمارات... يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها" بحسب تغريدة له في موقع تويتر.

كما اعتبر الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي رئيس مجلس الوزارء أن فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن "يعكس دبلوماسيتها النشطة، وموقعها الدولي، ونموذجها التنموي المتميز".. مُعربًا عن تطلعه "لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي". وإلى جانب الإمارات فقد اُنتخبت غانا والبرازيل وألبانيا والجابون كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن.

يشار الى ان مجلس الأمن يضم في عضويته 15 دولة خمس منها ذات عضوية دائمة هي "الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا".. مع 10 أخرى غير دائمة العضوية.