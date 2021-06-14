في ذكرى المجزرة: 600 من ضحايا سبايكر مازالوا مفقودين

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ايلاف من لندن: فيما احيا ذوي ضحايا مجزرة سبايكر لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين العراقية ذكراها السابعة فقد تم الكشف عن وجود 600 من ضحاياها الالفين مازالوا في عداد المفقودين فيما شدد الرئيس صالح على ضرورة انصاف ذوي الضحايا.

فقد احيا المئات من افراد عائلات ضحايا مجزرة سبايكر قرب مدينة تكريت عاصمة محافظة ضلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) بوقفة اليوم في موقع الجريمة حيث احيوا ذكراها الاليمة حيث طالبوا بالقصاص من المجرمين.

ونفذ تنظيم داعش في مثل هذه الايام من عام 2014 وبعد يومين من احتلال مدينة الموصل الشمالية ومناطق شاسعة من غرب البلاد في العاشر من حزيران يونيو من ذلك العام مجزرة ضد حوالي الفي طالب وعسكري في قاعدة سبايكر العسكرية في المحافظة.

الرئيس صالح يدعو لانصاف ذوي الضحايا

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح الى انصاف عائلات ضحايا مجزرة سبايكر.

وقال صالح في تغريدة على تويتر تابعتها الايف "نستذكر فاجعة مجزرة سبايكر، الكارثة الإنسانية والجريمة البشعة التي ارتكبها داعش الارهابي بحق شبابنا الاعزل من السلاح.

وأضاف أن "قانون حقوق شهداء سبايكر كان اقل الواجب، وعلينا جميعا انصاف ذوي الشهداء واكمال النصر ضد الارهاب بترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها تضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث".

ومن جانبه شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم على ان جريمة "سبايكر" هي عملية ابادة جماعية.

وقال في بيان تابعته "ايلاف" ان "مجزرة سبايكر التي طالت الآلاف من شباب هذا الوطن بعد نكسة حزيران 2014 تختزن في جوفها لوعة الثكالى والمفجوعين والأيتام".

واضاف انه "في ذكراها الأليمة السابعة نجدد التأكيد على أن اعتبار الأمم المتحدة في ايار مايو الماضي ممارسات عصابات الإرهاب الداعشي في سبايكر جريمة إبادة جماعية مثل انتصارا للحقائق ومدعاة لاستثمار ما ورد في التقرير الأممي والعمل على تعويض المتضررين من ذوي الضحايا".

600 مفقود

واليوم كشف رئيس اللجنة المنظمة للحفل التأبيني للمجزرة القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي عن وجود 600 مفقود من ضحايا سبايكر لايعرف مصيرهم حتى الآن.

وقال الكاظمي في تصريح تابعته "ايلاف" إن "مجزرة سبايكر التى وقعت في مثل هذا اليوم في هذا المكان راح ضحيتها 2000 عراقي أغلبهم من العناصر الأمنية وبطريقة وحشية".. مشيرا الى انه "بعد تحرير المناطق التي احتلها داعش عام 2015 وبجهود من الحشد الشعبي والقوات المسلحة تم العثور على 1200 من جثث الضحايا بالتعاون مع فريق البحث والتنقيب على المفقودين في المقابر الجماعية وتم تسليمهم الى ذويهم.

وأضاف أنه "لا يزال هناك 600 من المفقودين من دون نتيجة لدى عوائلهم اضافة الى جثامين 200 من الضحايا لاتزال جثامينهم موجودة لدى الطب العدلي".

وشدد على ضرورة محاسبة القتلة الذين ارتكبوا هذه الجريمة وانزال القصاص العادل في المجرمين الجناة الذين صدر بحقهم احام بالادانة.

ابادة جماعية

يشار الى ان مجزرة سبايكر التي ارتكبت بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية انبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في 12 حزيران يونيو 2014 وذلك بعد سيطرة عناصر تنظيم داعش على مدينة تكريت وبعد يوم واحد من احتلالهم مدينة الموصل حيث أسروا الفي جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضا منهم وهم أحياء.

وقد صورتنظيم داعش مجريات هذه المجزرة التي أشترك فيها بعض من أفراد العشائر الموالية للنظام السابق فيما نجح بعض الجنود العراقيين في الهروب من المجزرة إلى ناحية العلم التي كانت صامدة آنذآك ولم تسقط بيد التنظيم حيث استقبلتهم قبيلة الجبور في هذه الناحية والتي يفصلها نهر دجلة عن تكريت وأمنت لهم عجلات ومستمسكات للهرب من سيطرات التنظيم.

وقد اثارت المجزرة استنكارا عالميا ومحليا وخرجت عوائل الضحايا في مظاهرات شاركت فيها جمع من المواطنين العراقيين المتعاطفين للمطالبة بالقصاص من المنفذين ومحاكمة القادة الذين سلموا القاعدة الى داعش.