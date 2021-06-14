الكاظمي يعلن عن اعتقال مجاميع من قتلة المتظاهرين

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ايلاف من لندن: اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت انه قد تم اعتقال مجاميع من قتلة المتظاهرين والعمل على معرفة الباقين.. مشيرا الى ان حكومته تعمل على انجاز الربط الكهربائي مع دول الجوار مؤكدا السعي لانتخابات نزيهة وعادلة معبرة عن صوت الناس.

فقد زار الكاظمي فور وصوله الى مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار عائلة احد ضخايا التظاهرات هو الناشط انس مالك الذي توفي متاثرا بجراحه بعد اصابته خلال التظاهرات العام الماضي واكد ان الاجهزة الامنية والقضائية جادة بالعمل للوصول الى قتلة الناشطين .. وقال" تمكنا من إلقاء القبض على قتلة الصحفي الشهيد احمد عبد الصمد وفرق الموت في البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين".

واشار الكاظمي خلال زيارته لعائلة احد ضحايا الحشد الشعبي الى ان تركم الاخطاء مما سبق هو الذي "اوصلنا الى ىمجابهة التحديات والمشاكل الحالية لكننا نثق بالتعاون المطلوب بين الشعب ووالاجهزة الحكومية الخدمية منها والامنية من اجل بناء البلد ومن اجل حفظ التضحيات التي ضحى من اجلها شهداؤنا الابرار".

وشدد بالقول "ان لعوائل الشهداء حقوقا على الحكومة وعلى العراق باكمله سواء اكانوا من شهداء القوات الامينة او شهداء تظاهرات تشرين وجزء من حقهم هو ان نصل الى انتخابات نزيهة وعادلة ومعبرة عن صوت الناس وتضحيات الشهداء".

واشار الى ان الناصرية عانت من التهميش لعقود طويلة، ويعاني ابناؤها اليوم بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة.. وبين ان الحكومة "تولي اهتماما كبيرا بالمحافظة وقد افتتحنا اليوم عددا من المشاريع المهمة التي من شأنها تقديم الخدمات لابنائها".

وكان الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) وافتتح عددا من المشاريع الخدمية المهمة في المحافظة.

وخلال افتتاحه مستشفى الناصرية التعليمي بحضور والدة الضحية عمر سعدون احد ناشطي التظاهرات قال الكاظمي " نفتتح على بركة الله مستشفى الناصرية وهي من أحدث المستشفيات في العراق وتتضمن اقساما عدة في مختلف الاختصاصات الطبية ".

واضاف انه قد تم تجهيز المستشفى بأحدث المعدات الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى .

واوضح ان المستفى تستوعب حاليا 492 سريرا، وسنعمل في المراحل المقبلة على تطويرها لتتضمن سعة اضافية.

وقال ان المستشفى ستديرها الكوادر الطبية من المحافظة نفسها، وهذا سيخلق فرص عمل كثيرة لأبنائنا الخريجين في مختلف الاختصاصات الطبية.

ونوه الى انه من المقرر أن يتم اسناد الكوادر الطبية بخبرات طبية خارجية مستقبلا.

واكد بالقول "جهنا وزارة الصحة بالإسراع في اكمال باقي المستشفيات المتلكئة في مختلف مناطق العراق".

وخلال افتتاحه المحطة الغازية المركبة في محافظة ذي قار فقد اشار الكاظمي الى انها تنتج طاقة كهربائية اكثر من نظيراتها وهي في الوقت نفسه تحافظ على البيئة باستخدام الغازات المستخرجة منها والتي كانت تهدر سابقا.

وقال "ستقدم المحطة في هذه المرحلة 500 ميكاواط للمحافظة وللشبكة الوطنية, وفي المرحلة الثانية من اكمال المحطة سيضاف 250 ميكاواط بالاستفادة من الغازات الناتجة من المرحلة الحالية كمصدر لتوليد الطاقة بدل الوقود".

واوضح انه قتم افتتاح قبل شهر محطة المثنى وهي أيضا محطة مركبة، وستفتتح قريبا محطة سامراء التي قد أكملت مؤخرا.

أضاف: "ركزنا جهودنا على تحويل الاهتمام نحو محطات الطاقة الشمسية بدلا من محطات الوقود، وتعمل الحكومة بكل جد على اكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار".

واوضح الكاظمي ان هذه الخطط المتكاملة ستساعد على حل معضلة الكهرباء المتراكمة والمتراكبة بشكل نهائي في العراق، والمعضلة تتطلب حلولا جادة وشجاعة وهذا ما تعمل عليه الحكومة بكل قوة.

يشار الى ان تظاهرات احتجاج شعبية مليونية قد انطلقت في العاصمة ومحافظات البلاد الجنوبية في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد الفساد والمحاصصة وفقدان الخدمات العامة ورافضة للهيمنة الايرانية على مقدرات العراق ادت الى مصرع حوالي 600 متظاهرا واصابة 21 الفا اخرين خلال مواجهات مع مليشيات موالية لطهران والاجهزة الامنية ادت في الشهر التالي الى استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي وتولي الكاظمي لرئاسة الحكومة حيث دعا الى انتخابات مبكرة تجري في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل استجابة لمطالب المحتجين.