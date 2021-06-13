هيئة الحج توضح بشأن المتقدمين العام الحالي

وقال المسعودي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "قرار السعودية بحصر حج هذا العام للمقيمين ليس فيه استثناءات كون قرارهم ملكيا واعتذروا من جميع الدول ولم يستثنوا إي دولة"، لافتا الى أن "القرار جاء بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية بعد التحذير من تسبب الاختلاط في مكان واحد بالتعرض لوباء كورونا أو نقله".

وأضاف، أن "التحرك من قبل العراق لطلب الاستثناء لن يكون مجديا"، مبينا أن "العراق سيدخل السعودية في حرج مع الدول الاخرى في حال تم استثناؤه من القرار".

وأشار إلى أن "المتقدمين لهذا العام سيتم تأجيل مناسك الحج بالنسبة لهم الى السنة المقبلة".

ويوم أمس السبت، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.