بالأرقام.. إصابات كورونا ومتلقي اللقاحات حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 175 مليونا و661 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و795 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرج للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و335 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وروسيا وإندونيسيا وكندا.