المنتخب الانجليزي يفك نحس المباريات الافتتاحية بفوز على كرواتيا

افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في بطولة كأس أوروبا 2020، بفوز ثمين وصعب على ضيفه المنتخب الكرواتي 1-0 مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأحرز رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57. وتصدرت إنجلترا المجموعة برصيد 3 نقاط بانتظار المباراة الثانية بين أسكتلندا وضيفتها التشيك مساء الإثنين. ويذكر ان إنجلترا لم تفز أبدًا بمباراتها الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث خسرت 4 وتعادلت في 5 مناسبات .

