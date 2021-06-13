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المنتخب الانجليزي يفك نحس المباريات الافتتاحية بفوز على كرواتيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-13 | 17:17

المنتخب الانجليزي يفك نحس المباريات الافتتاحية بفوز على كرواتيا

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افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في بطولة كأس أوروبا 2020، بفوز ثمين وصعب على ضيفه المنتخب الكرواتي 1-0 مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وأحرز رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

وتصدرت إنجلترا المجموعة برصيد 3 نقاط بانتظار المباراة الثانية بين أسكتلندا وضيفتها التشيك مساء الإثنين.

ويذكر ان إنجلترا لم تفز أبدًا بمباراتها الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث خسرت 4 وتعادلت في 5 مناسبات .

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