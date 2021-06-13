انت الان تتابع خبر المنتخب الانجليزي يفك نحس المباريات الافتتاحية بفوز على كرواتيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-13 | 17:17
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افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في بطولة كأس أوروبا 2020، بفوز ثمين وصعب على ضيفه المنتخب الكرواتي 1-0 مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وأحرز رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.
ويذكر ان إنجلترا لم تفز أبدًا بمباراتها الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث خسرت 4 وتعادلت في 5 مناسبات .
وتصدرت إنجلترا المجموعة برصيد 3 نقاط بانتظار المباراة الثانية بين أسكتلندا وضيفتها التشيك مساء الإثنين.
ويذكر ان إنجلترا لم تفز أبدًا بمباراتها الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث خسرت 4 وتعادلت في 5 مناسبات .
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