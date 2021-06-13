انت الان تتابع خبر النقد الدولي يحذر من تفاوت متفاقم بوتيرة التعافي الاقتصادي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من تفاوت متفاقم بوتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وسط مصاعب تواجهها بعض الدول في الحصول على اللقاحات.
وأبلغت جورجيفا الصحفيين خلال قمة مجموعة السبع بجنوب غربي إنجلترا "أخذنا نحذر من تفاوتات في التعافي تنذر بالخطر. أحدث البيانات تؤكد أن هذا المنحنى لن يتواصل فحسب، بل سيتعمق".
وأضافت، أنها "تتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا، لكنه أمر لا يمكن التسليم به وأن التضخم في الاقتصادات الناشئة يبعث على أشد القلق".
وأضافت، أنها "تتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا، لكنه أمر لا يمكن التسليم به وأن التضخم في الاقتصادات الناشئة يبعث على أشد القلق".