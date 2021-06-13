النقد الدولي يحذر من تفاوت متفاقم بوتيرة التعافي الاقتصادي

وأبلغت جورجيفا الصحفيين خلال قمة مجموعة السبع بجنوب غربي إنجلترا "أخذنا نحذر من تفاوتات في التعافي تنذر بالخطر. أحدث البيانات تؤكد أن هذا المنحنى لن يتواصل فحسب، بل سيتعمق".

وأضافت، أنها "تتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا، لكنه أمر لا يمكن التسليم به وأن التضخم في الاقتصادات الناشئة يبعث على أشد القلق".

