انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تطالب بإعادة النظر بضرائب بيع وشراء الأراضي والدور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، زيدان خلف العطواني، اليوم الأحد، الجهات المعنية في وزارتي المالية والعدل وأمانة بغداد بإعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على بيع وشراء الأراضي والدور السكنية المفروضة على المواطن.