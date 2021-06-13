انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تطالب بإعادة النظر بضرائب بيع وشراء الأراضي والدور والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، زيدان خلف العطواني، اليوم الأحد، الجهات المعنية في وزارتي المالية والعدل وأمانة بغداد بإعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على بيع وشراء الأراضي والدور السكنية المفروضة على المواطن.
وقال العطواني، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ارتفاع الضريبة دون تقديم خدمات اجتماعية مهمة وأساسية للمواطنين لاسيما في مجالات الكهرباء الصحة والتعليم والطرق والجسور حملت العوائل ذات الدخل المحدود أعباء إضافية خاصة بعد ارتفاع اسعار السلع والخدمات بالبلاد".
وشدد على ضرورة "إعادة النظر بكل القوانين والتشريعات التي تثقل كاهل المواطنين حتى لا تتحول إلى أدوات لانتهاك حقوق الإنسان بالحياة والعيش الكريم".
وشدد على ضرورة "إعادة النظر بكل القوانين والتشريعات التي تثقل كاهل المواطنين حتى لا تتحول إلى أدوات لانتهاك حقوق الإنسان بالحياة والعيش الكريم".