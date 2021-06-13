انت الان تتابع خبر القبض على سارقين اثنين متعاطين للمخدرات في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة اجرام كركوك، اليوم الاحد، عن القاء القبض على سارقين اثنين متعاطين للمخدرات في المحافظة.