انت الان تتابع خبر القبض على سارقين اثنين متعاطين للمخدرات في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة اجرام كركوك، اليوم الاحد، عن القاء القبض على سارقين اثنين متعاطين للمخدرات في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان " مفارز مديرية مكافحة اجرام كركوك تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بسرقة الدور وفق المادة ٣١/٤٤٤ من قانون العقوبات بوقت قياسي لا يتجاوز ٢٤ ساعة"، مضيفة انه " تم ضبط بحوزتهما مواد مخدرة وتبين بانهما يتعاطيان المخدرات".
واشارت المديرية الى انه"تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل".
واشارت المديرية الى انه"تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل".