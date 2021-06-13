اجتماع في وزارة المالية لمناقشة تنفيذ بنود الورقة البيضاء

وقالت المالية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها "ترأس اليوم في مقر الوزارة، إجتماع هيئة الرأي بحضور مستشار رئيس الوزراء علاء الساعدي، ووكيل وزارة المالية و مستشاري الوزارة والمدراء العامين في الوزارة، لبحث عدد من الفقرات على رأسها مناقشة تنفيذ بنود المشاريع التي جاءت في خطة الإصلاح المالي والإقتصادي (الورقة البيضاء) ومتابعة مدى التزام الجهات المنفذة للمشاريع المدرجة في اطار الخطة التنفيذية للورقة".وشدد علاوي، على "ضرورة السير وفق المسار المرسوم وضمن التوقيتات والجداول المحددة التي اقرتها الورقة الإصلاحية، وتظافر جهود الوزارات الى جانب القطاع الخاص والتنسيق مع جميع الجهات والاطراف الساندة لضمان تحقيق كامل الأهداف والمشاريع".

وأكد، على "إيجاد الحلول المناسبة تجاه تذليل كافة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الخطط والمشاريع بهدف الإسراع في إنجاز غايات الورقة البيضاء الرامية الى تصحيح المسار الإقتصادي الوطني وتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة".



كما تطرق الاجتماع، بحسب البيان، الى "مناقشة عدد من القضايا والإجراءات ذات الصلة بعمل دوائر الوزارة وهيئاتها واتخاذ القرارات المناسبة بصددها".