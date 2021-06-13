انت الان تتابع خبر قتلى بانفجار غامض شمالي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص جراء انفجار غامض في محافظة العراق، شمالي العراق.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أربعة أشخاص قتلوا، اليوم، جراء انفجار سيارة كانت تقلهم، ضمن قرية كاني التابعة لقضاء قلعة دزه في محافظة السليمانية".
وأشار إلى أنه "لم يعرف لغاية الآن سبب الانفجار".
وعادة ما تشهد المناطق الشمالية من العراق، قصفًا تركيًا يوقع ضحايا من المدنيين.
وأشار إلى أنه "لم يعرف لغاية الآن سبب الانفجار".
وعادة ما تشهد المناطق الشمالية من العراق، قصفًا تركيًا يوقع ضحايا من المدنيين.