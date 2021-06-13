قتلى بانفجار غامض شمالي العراق

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أربعة أشخاص قتلوا، اليوم، جراء انفجار سيارة كانت تقلهم، ضمن قرية كاني التابعة لقضاء قلعة دزه في محافظة السليمانية".

وأشار إلى أنه "لم يعرف لغاية الآن سبب الانفجار".



وعادة ما تشهد المناطق الشمالية من العراق، قصفًا تركيًا يوقع ضحايا من المدنيين.