كريتشيكوفا تجمع بين لقبي الفردي والزوجي في 'رولان جاروس'

وفازت كريتشيكوفا رفقة مواطنتها كاترينا سينياكوفا بلقب فئة الزوجي، بعد تغلبهما في المباراة النهائية على الأمريكية بيثاني ماتيك ساندز والبولندية إيجا سواتيك 6/ 4 و6/ 2،.

وفازت كريتشيكوفا على الروسية أناستاسيا بافليوشينكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6/ 1 و2/ 6، و6/ 4، أمس السبت في نهائي فردي السيدات.



وباتت كريتشيكوفا أول لاعبة منذ 21 عاما وسابع لاعبة على مر التاريخ، تجمع بين لقبي فردي وزوجي السيدات في "رولان جاروس".

وسبق لكريتشيكوفا التتويج بلقبين في الجراند سلام لكن في فئة الزوجي، رفقة سينياكوفا بجانب 3 ألقاب أخرى في الزوجي المختلط.

وتوجت كريتشيكوفا بأول لقب في مسيرتها في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات الشهر الماضي عبر بطولة ستراسبورج، قبل أن تحرز لقب فردي السيدات في رولان جاروس في المشاركة الخامسة لها بالقرعة الرئيسية لبطولات الجراند سلام.

