انت الان تتابع خبر كريتشيكوفا تجمع بين لقبي الفردي والزوجي في 'رولان جاروس' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-13 | 15:06
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توجت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، اليوم الاحد، بلقب فئة زوجي السيدات لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، بعد يوم واحد من حصدها لقب الفردي في ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.
وفازت كريتشيكوفا رفقة مواطنتها كاترينا سينياكوفا بلقب فئة الزوجي، بعد تغلبهما في المباراة النهائية على الأمريكية بيثاني ماتيك ساندز والبولندية إيجا سواتيك 6/ 4 و6/ 2،.
وفازت كريتشيكوفا على الروسية أناستاسيا بافليوشينكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6/ 1 و2/ 6، و6/ 4، أمس السبت في نهائي فردي السيدات.
وباتت كريتشيكوفا أول لاعبة منذ 21 عاما وسابع لاعبة على مر التاريخ، تجمع بين لقبي فردي وزوجي السيدات في "رولان جاروس".
وتوجت كريتشيكوفا بأول لقب في مسيرتها في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات الشهر الماضي عبر بطولة ستراسبورج، قبل أن تحرز لقب فردي السيدات في رولان جاروس في المشاركة الخامسة لها بالقرعة الرئيسية لبطولات الجراند سلام.
وفازت كريتشيكوفا على الروسية أناستاسيا بافليوشينكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6/ 1 و2/ 6، و6/ 4، أمس السبت في نهائي فردي السيدات.
وباتت كريتشيكوفا أول لاعبة منذ 21 عاما وسابع لاعبة على مر التاريخ، تجمع بين لقبي فردي وزوجي السيدات في "رولان جاروس".
وسبق لكريتشيكوفا التتويج بلقبين في الجراند سلام لكن في فئة الزوجي، رفقة سينياكوفا بجانب 3 ألقاب أخرى في الزوجي المختلط.
وتوجت كريتشيكوفا بأول لقب في مسيرتها في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات الشهر الماضي عبر بطولة ستراسبورج، قبل أن تحرز لقب فردي السيدات في رولان جاروس في المشاركة الخامسة لها بالقرعة الرئيسية لبطولات الجراند سلام.
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