البرلمان مستعد لدعم أنشطة 'أطباء بلا حدود'

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، الفريق الأممي لمنظمة أطباء بلا حدود، وأكد أن التعاون مع البعثات الأممية سيما التي تقدم خدمات إنسانية وعلمية وطبية جلية للشعب العراقي، سيكون بأفضل صوره، ولا يمكن ان نبخل بأي جهود او دعم يساهم في إنجاح عملهم داخل البلاد، مبدياً استعداد البرلمان لتقديم كل الدعم وتوفير الامكانيات اللازمة لجميع نشاطات المنظمة والتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة كورونا".وبين، ان "مهمة البعثة (إنسانية بحتة) ومن واجب جميع المسؤولين تسهيل مهام عملهم، معربا عن اسفه لما تعانيه جميع دول العالم جراء جائحة كورونا ، سيما دولة الهند الصديق التي تواجه أسوأ موجة للوباء اللعين مما ادى الى خسائر بشرية هائلة".

وبحث اللقاء، "الخطة التي تعمل عليها البعثة والمزمع تنفيذها داخل العراق حيث ستشمل خمسة محافظات: (ميسان ، واسط ، النجف، ذي قار ، البصرة)، كمرحلة أولى تليها بقية مدن العراق والتي سينفذ خلالها العديد من المشاريع الطبية والتمريضية والعلاجية، مؤكدا دور المجلس بمفاتحة إدارات المحافظات بهدف تذليل العقبات التي تقف أمام قيام البعثة بواجباتها وخدماتها الإنسانية الكبيرة".



وجرى خلال اللقاء، "الاتفاق على إمكانية التنسيق الفاعل مع الجهات ذات العلاقة لفسح المجال لتدريب الاطباء في مراكز علمية متخصصة تابعة للمنظمة، فيما اعلنت البعثة عن وجود مقترح لوزارة الصحة قيد التنفيذ لإنشاء مركز طبي متخصص ومتطور في نينوى".

من جانبه، أكد رئيس البعثة، ان "الفترة المقبلة ستشهد المضي بافتتاح العديد من المشاريع الطبية في العراق".