رئيس الجمهورية يعلق بمناسبة الذكرى السنوية لفتوى 'الجهاد الكفائي'

بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لفتوى الجهاد الكفائي لمحاربة عصابات داعش الارهابية.

وقال صالح في تغريدة عبر منصة تويتر اطلعت عليها الخليج 365، "نستذكر باعتزاز نداء الجهاد الكفائي الذي اطلقه المرجع الاعلى السيد السيستاني (دام ظله)".

واضاف صالح، "نحيي من لب النداء في لحظة التحدي الأصعب، وقدج تحقق تحرير الوطن من دنس الارهاب بتكاتف العراقيين من الجيش والحشد والبيشمركة".

واشار رئيس الجمهورية الى، أن "النصر لن يكتمل الا بترسيخ الدولة المقتدرة وسيادة القانون وحكم رشيد".