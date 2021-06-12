السامرائي: جريمة سبايكر تدل على خسة وحقد داعش على العراق

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس تحالف "الوطن أولاً" النائب مثنى السامرائي، السبت، أن جريمة سبايكر تدل على خسة وحقد تنظيم "داعش" على العراق وشعبه.

وقال السامرائي في تغريدة على "تويتر"، ‏إن"جريمة سبايكر ليست جريمةً نكراء فحسب، بل هي وغيرها من المجازر التي ارتكبها داعش الإرهابي ضد أهالي الموصل أو الأنبار أو صلاح الدين".

‏وأضاف "كان يسعى من خلالها لتمزيق الوحدة الوطنية، وهي تدل على مقدار خسته وحقده على العراق وشعبه الذي كان دائماً وسيبقى موحداً صامداً بوجه كل العواصف".

وكان تنظيم "داعش" اقدم في حزيران 2014 على احتجاز ما يقرب من 2000 طالب في القوة الجوية العراقية، وإعدامهم جميعاً رمياً بالرصاص في محافظة صلاح الدين.