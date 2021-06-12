انت الان تتابع خبر الامتحانات.. البرلمان يدخل على خط المطالبة بـ'الدخول الشامل' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا عضو لجنة التربية البرلمانية عباس الزاملي، اليوم السبت، وزير التربية الى تقديم مقترح الدخول الشامل للامتحانات للمراحل المنتهية المتوسطة والاعدادية في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.