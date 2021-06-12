الكاظمي يبين اسباب تأخر مشاريع الإعمار والخدمات في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،اليوم السبت، بجرد المشاريع المتلكئة في ذي قار لمعالجتها، فيما بين اسباب تأخر مشاريع الإعمار والخدمات في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الاخير وخلال ترؤسه اجتماعاً، ضم مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار بين أن تأخر مشاريع الإعمار والخدمات في المحافظة لأعوام طويلة، سببه الأزمات المتراكمة والمستمرة".

وبحسب البيان، أكد الكاظمي أن "الاستقرار النسبي في المحافظة يجب أن نحافظ عليه ونستثمره للمضي بقوة نحو تقديم الخدمات لأهلنا في المحافظة واطلاق واكمال المشاريع العمرانية فيها، مبيناً أن"هناك مشاريع ستراتيجية مثل مطار الناصرية الذي وضعنا اليوم حجر الأساس للانشاء والتأهيل، داعيا "الجميع للتعاون على إنجازه بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "المشاريع الكبيرة في محافظة ذي قار مثل مطار الناصرية قد تفتح المجال لاستثمارات عدة ومتنوعة في مجالات السياحة والنقل والتجارة".

وأوضح الكاظمي أنه "وجه الوزراء بعقد زيارات منتظمة الى محافظة ذي قار والاهتمام بمشاكلها وقضاياها، مؤكداً: "أجدد اليوم توجيهاتنا للوزراء باستمرار المجيء الى الناصرية والاهتمام بالمشاريع المتلكئة والعمل على تطوير المحافظة،وكذلك العاملون في إدارة المحافظة أعوهم للعمل الجاد والدؤوب والتنسيق المستمر والتعاون على تحسين وضع المحافظة".

وأشار الى أن"الكاظمي وجه بجرد المشاريع المتلكئة لمعالجتها، فأهالي الناصرية يستحقون كل الجهد والإخلاص، بعد سنوات الحرمان والمشاكل المتراكمة التي عانوا منها، مبيناً أن"الحكومة الحالية مكبلة بشكل كبير بسبب تقييد الموازنة المالية".