انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية في ذكرى 'الفاجعة': قانون حقوق شهداء سبايكر كان اقل الواجب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، على ضرورة انصاف ذوي الشهداء، فيما اكد ان قانون حقوق شهداء سبايكر كان اقل الواجب.
وقال صالح في تغريدة تابعتها الخليج 365، "نستذكر فاجعة مجزرة سبايكر، الكارثة الإنسانية والجريمة البشعة التي ارتكبها داعش الارهابي بحق شبابنا الاعزل من السلاح".
وأضاف، أن "قانون حقوق شهداء سبايكر كان اقل الواجب، وعلينا جميعا انصاف ذوي الشهداء واكمال النصر ضد الارهاب بترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها تضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث".