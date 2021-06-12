انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية في ذكرى 'الفاجعة': قانون حقوق شهداء سبايكر كان اقل الواجب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، على ضرورة انصاف ذوي الشهداء، فيما اكد ان قانون حقوق شهداء سبايكر كان اقل الواجب.