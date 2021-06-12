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الكاظمي يؤكد: جادون بالوصول لقتلة الناشطين

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، جدية القوات الأمنية في الوصول لقتلة الناشطين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "زار اليوم السبت، عائلة الشهيد انس مالك الذي استشهد متأثرا بجراحه بعد اصابته خلال التظاهرات في مدينة الناصرية العام الماضي".

واكد الكاظمي، ان "الاجهزة الامنية والقضائية جادة بالعمل للوصول الى قتلة الناشطين، وقد تمكنا في وقت سابق من إلقاء القبض على قتلة الصحفي الشهيد احمد عبد الصمد وفرق الموت في البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين".


وأشار إلى أن "الناصرية عانت من التهميش لعقود طويلة، ويعاني ابناؤها اليوم بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة، مبينا ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمحافظة وقد افتتحنا اليوم عددا من المشاريع المهمة التي من شأنها تقديم الخدمات لابنائها".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل صباح اليوم الى محافظة ذي قار وافتتح عددا من المشاريع الخدمية المهمة في المحافظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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