مفوضية الانتخابات توضح حقيقة استبعاد 135 مرشحاً من المنسوبين للدفاع

بغداد - ياسين صفوان - أوضحت مفوضية الانتخابات، الجمعة، حقيقة استبعاد 135 مرشحاً من المنسوبين لوزارة الدفاع.

المفوضية قالت في بيان أنه قد "أصدر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم، قراراً يقضي باستبعاد 5 مرشحين فقط من العسكريين المستمرين في الخدمة ضمن دوائر وزارة الدفاع".

وجدّد المجلس "تأكيده على وسائل الإعلام عدم تبني أوتداول الوثائق التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات".

وتشمل قائمة الأسماء الخمسة المستبعدين من الترشح للانتخابات لاستمرارهم بالخدمة في وزارة الدفاع":

أحمد جواد كاظم محمد المعموري

حافظ حسن علي عيدان الدليمي

عبدالإله رشيد عواد خليفة الجنابي

محمد صالح خلف حسين الجبوري

مروان ماجد زغير عطب العبودي".