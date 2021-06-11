انت الان تتابع خبر بالفيديو: كتل سياسية تتسابق لكسب الناخبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خارج أسوار البيت الواحد، القوى السياسية تتحرك باتجاه تحالفات عابرة للمكونات قبيل الانتخابات، لقاءات على طاولة واحدة كان آخرها اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني بتحالف الفتح وعلى غرار من سبقوهم يسعى الطرفان إلى تأسيس تحالف للمرحلة المقبلة أو ما بعدها كل هذا واكثر طبيعي جدا في المشهد السياسي بحسب مراقبين.التنافس على تشكيل الكتلة الأكبر من خلال هذه التحالفات لن ينجح هذه المرة في إقناع الناخب الذي ما عاد مكترثا لحجم الكتلة السياسية بقدر اكتراثه لتحالف يتبنى مشروعا وطنيا قريبا من الشارع ويخلو من الوجوه القديمة وسياساتها.

السِّبَاقُ نَحْوَ الِانْتِخَابَاتِ يَبْدُو أَنَّهُ انْطَلَقَ بِحِوَارَاتٍ وَمُشَاوَرَاتٍ تَمْهِيدًا لِلتَّحَالُفَاتِ سِبَاقٌ يراه مُتَابِعُونَ غَيْرُ تَقْلِيدِيٍّ كَمَا هُوَ مُعْتَادٌ وَنَتَائِجُ الِاقْتِرَاعِ هِيَ الفيصل في رسم خريطة التحالفات.