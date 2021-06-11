بالفيديو: مواطنون يشكون من جشع وسطوة اصحاب المولدات

انقطاع شبه تام للتيار الكهرباء وصل الى اكثر من اربع ساعات في اليوم يقابله استغلال وجشع وعدم التزام بالتسعيرة الحكومية من قبل اصحاب المولدات الاهلية ومشغلي لمولدات الحكومية بذرائع عده ليصل سعر الامبير لاكثر من خمسة وعشرين الف دينار للامبير الواحد.مواطنون ناشدوا الحكومة المحلية والجهات ذات العلاقة بوضع حد لذلك الجشع المستمر واستغلالهم لحاجة المواطن للتيار الكهربائي والذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وفي الوقت الذي خصصت الحكومة المحلية ارقاما للشكوى الا ان المواطنين لا يزالون من سلطة ونفوذ بعض اصحاب المولدات وقطع التيار الكهربائي عليهم.