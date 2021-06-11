بملابس فاضحة.. فنانة مصرية مع محمد صلاح على الشاطئ (صورة)

وحرصت الفنانة ديانا هشام خلال الساعات القليلة الماضية على نشر صورة أخرى لها بصحبة لاعب الكرة الشهير محمد صلاح، خلال تواجدها في الجونة بالغردقة، مرتدية "هوت شورت" جينز، و"تي شيرت" باللون الأزرق الغامق، ووقف إلى جانبها لاعب الكرة محمد صلاح متخذا وضع التصوير ومبتسما، مرتديا مايوه عليه تيشيرت باللون الأسود.

وعلقت الفنانة ديانا هشام، على الصورة بعد نشرها لها قائلة: «كان من دواعي سروري أن ألتقي بهذا الشخص الأسطوري المتواضع»، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا طب مش عيب تنزلى صورتك بطقم جديد وفخر العرب لابس نفس اللبس اللي في الصورة القديمة".

ومنذ عدة أيام نشرت الفنانة ديانا هشام صورة لها مع محمد صلاح، أثناء تواجدهما على الشاطئ بمدينة الجونة بمحافظة الغردقة، إذ أنها كانت مرتدية مايوه، وعقب نشرها لتلك الصورة، تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة معلقين عليها الكثير من تعليقات الإشادة بالثنائي.

وعقب تداول تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصدرت الفنانة ديانا هشام تريند محركات البحث، لتقم منذ ساعات قليلة بنشر صورة أخرى لها مع محمد صلاح،

وبالرغم من تغييرها لثيابها التي كانت ترتديها، فبعد أن كانت ترتدي مايوه، ارتدت "هوت شورت" و"تي شيرت"، وبالرغم ن ذلك إلا أن لاعب الكرة محمد صلاح كان يرتدي نفس الرداء الذي ظهر به في الصورة الأولى.