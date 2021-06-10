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الانتخابات التشريعية وصرف الدولار في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = القضاء الاعلى يتحدث عن تفاصيل جديدة بقضية قاسم مصلح،، ويؤكد عدم التفريق بين المسؤول او المواطن بارتكاب الجرائم.
= الكاظمي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا،، والتحالف الدولي يعد الهجوم على مطار بغداد تقويضا لسيادة العراق.

= في الذكرى السابعة لسقوط الموصل.. حقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير المختطفات لدى داعش،، ودعوات اعادة الاعمار لاتزال قائمة.


= لجان أمنية لحماية الانتخابات التشريعية المقبلة،، وتحذير من خطورة الدعاية المبكرة للمرشحين.

= البنك المركزي يزيد كمية المبيعات النقدية من العملة الصعبة،، والمالية تنفي تصريحاً نسب لوزيرها بشأن تغيير سعر الصرف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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