الانتخابات التشريعية وصرف الدولار في نشرة السومرية

= الكاظمي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا،، والتحالف الدولي يعد الهجوم على مطار بغداد تقويضا لسيادة العراق.

= في الذكرى السابعة لسقوط الموصل.. حقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير المختطفات لدى داعش،، ودعوات اعادة الاعمار لاتزال قائمة.



= لجان أمنية لحماية الانتخابات التشريعية المقبلة،، وتحذير من خطورة الدعاية المبكرة للمرشحين.

= البنك المركزي يزيد كمية المبيعات النقدية من العملة الصعبة،، والمالية تنفي تصريحاً نسب لوزيرها بشأن تغيير سعر الصرف.