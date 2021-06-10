مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون حماية الطفل إلى البرلمان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عن احالة مشروع قانون حماية الطفل إلى مجلس النواب.

وقالت الامانة في بيان، إن "مجلس الوزراء احال مشروع قانون حماية الطفل الذي دققه مجلس الدولة إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/اولا – 80/ثانيا) من الدستور".

وأضاف أن "القانون يهدف إلى تأمين الحماية اللازمة للطفل من جميع أشكال العنف والقوة أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الإهمال أو الاستغلال، ويحظر الاتجار بالطفل أو استرقاقه أو إكراهه على العمل أو استغلاله بأي شكل أو زجه في النزاعات المسلحة".

وتابعت "كما يهدف القانون أيضا إلى توفير دور للحماية الاجتماعية، والنفسية، والصحية، والتربوية، والإيوائية للطفل الذي يعاني من تفكك أُسَري أو فقد رعاية الوالدين أو أحدهما لأي سبب كان وتأمين احتياجاته كافة".