مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن 'مستهدفي البعثات الدبلوماسية' بالعراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تخصيص مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن "مستهدفي البعثات الدبلوماسية" في العراق.

وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من اجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تابعتها الخليج 365، "يا أهل العراق الاوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين".



وأضاف الحساب "تقدم أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. راسلونا نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال".

