الكاظمي يبحث السيادة مع السفير التركي

وقال مكتب الكاظمي بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل، السفير التركي الجديد لدى العراق علي رضا كوناي".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ، واهمية بناء علاقات ثنائية اساسها الاحترام المتبادل للسيادة، وبما يعزز أمن واستقرار البلدين".

