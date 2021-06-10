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الكاظمي يبحث السيادة مع السفير التركي

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، السفير التركي، الاحترام المتبادل للسيادة.
وقال مكتب الكاظمي بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل، السفير التركي الجديد لدى العراق علي رضا كوناي".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ، واهمية بناء علاقات ثنائية اساسها الاحترام المتبادل للسيادة، وبما يعزز أمن واستقرار البلدين".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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