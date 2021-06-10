الكاظمي والسفير الروسي يناقشان تحضيرات انعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الكاظمي "استقبل اليوم، سفير روسيا الاتحادية الجديد ايلبروس كوتراشيف الذي تسنم مهامه مؤخرا سفيرا لدولته في العراق".

واكد الكاظمي، "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين".



وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو، والتي من شأنها ان تنمي مستوى التعاون في مختلف المجالات والصعد".