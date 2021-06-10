انت الان تتابع خبر الكاظمي يوجه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية.