الكاظمي يوجه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية

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بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الكاظمي، وجه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية واجهزة الطاقة وتعزيز القطعات العسكرية".
وتابع رسول: "نواصل تكثيف الجهود الاستخبارية وتعزيز التنسيق بين اجهزتنا الامنية والاستخبارية كافة".