ضبط حاويتين مخالفة للضوابط في كمرك بوابة البصرة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، ضبط حاويتين محملتين بدراجات نارية وهوائية مستعملة في كمرك بوابة محافظة البصرة مخالفتين للشروط والضوابط.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها في مركز كمرك بوابة البصرة تمكنت من ضبط حاويتين تحمل احدها دراجات نارية مستعملة والثانية تحمل دراجات هوائية مستعملة واجهزة رياضية وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة مخالفة لضوابط و شروط الاستيراد".

واضافت الهيئة، أن "عملية الضبط تمت استناداً الى المعلومة الواردة من هيئة المنافذ الحدودية و جهاز المخابرات الوطني".