الدنمارك تقرر السماح بحضور جماهيري كبير خلال بطولة امم اوروبا

وجاءت هذه القرارات بعد تخفيف قيود الإغلاق التي كانت مطبقة على الحدود، للتصدي لتفشي فيروس كورونا

ولكن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، شدد على أنه غير مستعد بعد، لحضور 25 ألف مشجع خلال المباراة الأولى للمنتخب الدنماركي في "يورو 2020"، ضد فنلندا السبت المقبل.



وفي دور المجموعات في البطولة الأوروبية، ستلتقي الدنمارك مع منتخبات فنلندا، وبلجيكا، وروسيا على أرضها، في ملعب "باركن" بالعاصمة كوبنهاغن.